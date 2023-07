FlixBus potenzia i collegamenti interregionali con la Campania: nuove rotte operative e supporto ai piccoli centri del Cilento

FlixBus, la nota compagnia di trasporti su autobus, continua a espandere i collegamenti interregionali con la regione Campania, potenziando le rotte operative con le principali città come Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Ma c’è di più: per la prima volta, l’azienda ha integrato nella sua rete alcune località di piccole dimensioni, situate in aree strategiche per il turismo e l’economia della regione. Oggi, tramite il sito web, l’app FlixBus e i rivenditori fisici in tutta Italia, è possibile prenotare viaggi per ben 33 destinazioni in Campania, accessibili con un unico biglietto, anche durante le ore notturne. Di queste destinazioni, ben 17 hanno meno di 20.000 abitanti, una scelta che riflette l’attenzione di FlixBus per i piccoli centri e la volontà di sostenere un turismo più sostenibile anche nelle aree meno servite dai collegamenti.

Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia, ha dichiarato: “Crediamo in una nuova idea di viaggio, basata sull’attenzione per l’ambiente e capace di esaltare le ricchezze e la varietà del territorio. Potenziando i servizi di mobilità collettiva nelle aree di maggiore richiamo per il turismo, soprattutto quelle difficilmente raggiungibili senza l’uso dell’auto, vogliamo contribuire all’adozione di questo nuovo approccio virtuoso al viaggio e alla vacanza. Inoltre, facilitando l’accesso ai piccoli centri campani, vogliamo ampliare le opportunità di esperienza per i visitatori provenienti dalle altre regioni, in modo da valorizzare al massimo il territorio e tutte le sue sfaccettature, creando nuove opportunità per il turismo e le economie locali.“

Una partnership strategica per il Basso Cilento

In linea con questa visione, FlixBus ha siglato un accordo con un’azienda cilentana. Grazie a questa collaborazione, sarà possibile raggiungere diverse città italiane e estere e arrivare senza auto a località come Palinuro, Marina di Camerota, Acciaroli, Santa Maria di Castellabate, Agnone, Montecorice e Celle di Bulgheria, oltre ad Agropoli e Paestum.

Sostenere un approccio più sostenibile al viaggio

La post-pandemia ha portato una nuova esigenza di autenticità nei viaggiatori. Secondo uno studio commissionato da FlixBus e realizzato dalla società di ricerche Squadrati, sempre più persone desiderano esperienze autentiche durante le vacanze. Ciò è testimoniato dall’aumento dei viaggi “formativi” per scoprire luoghi e città con gli occhi dell’esploratore, non del turista (scelti dal 33% delle persone intervistate, contro il 26% pre-Covid) e dal desiderio di vivere un’esperienza di arricchimento e crescita personale (manifestato dal 41% degli intervistati, contro il 31% pre-Covid).

FlixBus ha colto questa esigenza e ha rafforzato le tratte con l’entroterra campano, oltre alla più battuta costa tirrenica. Località come Benevento, Polla e Sicignano degli Alburni hanno beneficiato di questa iniziativa, poiché viaggiare verso l’entroterra contribuisce anche a decongestionare i flussi turistici, rispettando la filosofia di un turismo più sostenibile e generando valore aggiunto per la regione e le comunità locali, contrastando i rischi dell’overtourism.