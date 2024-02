Fingono di essere il figlio e tentano di truffare un uomo a Teggiano

Nel corso della giornata di ieri, un uomo residente a Teggiano ha subito un tentativo di truffa da parte di individui che cercavano di impersonare suo figlio. Grazie alla prontezza di spirito del padre, la truffa è stata evitata. Tutto è cominciato quando il genitore ha ricevuto un messaggio sul suo cellulare da un numero sospetto, precisamente 3662593954. Nel messaggio, il mittente affermava di essere il figlio della vittima e spiegava che aveva danneggiato il telefono e stava temporaneamente utilizzando quel numero. In seguito alla riparazione, avrebbe cambiato il numero di cellulare in 347/8689499.

La truffa

Nonostante l’aspetto convincente del messaggio, il padre ha prontamente riconosciuto la truffa . Intuendo che c’era qualcosa di strano, ha deciso di cercare su Google se ci fossero segnalazioni precedenti relative al numero 3662593954. La ricerca ha restituito undici segnalazioni di truffe legate a quel preciso numero.

Tuttavia, riguardo al numero 347/8689499 non sono state riscontrate segnalazioni di alcun tipo, suscitando dei dubbi sulla connessione tra i due numeri di cellulare. Non è chiaro se i truffatori avessero intenzione di continuare il loro piano di frode utilizzando il nuovo numero o se fosse solo un modo per confondere ulteriormente la vittima.

Fortunatamente, il padre è riuscito a bloccare tutto prima che potesse succedere qualcosa di irrimediabile.

La segnalazione

Purtroppo, truffe di questo tipo sono sempre più comuni. La segnalazione che è arrivata alla nostra redazione è un avvertimento per prestare molta attenzione quando si ricevono messaggi o chiamate sospette, soprattutto se riguardano richieste di denaro o situazioni incredibili.