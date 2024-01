Felitto, cadde da un albero: muore 45enne, dolore e sgomento in tutta la comunità

E’ venuto a mancare M. C., il quarantacinquenne di Felitto che un anno fa cadde dall’albero che stava potando riportando gravi ferite alla testa. Sconvolta la comunità di Felitto che per un anno era rimasta con il fiato sospeso in attesa di notizie che facessero ben sperare sulle sorti dell’uomo.

Dolore tra i cittadini

La notizia si è diffusa questa mattina tra i cittadini lasciandoli addolorati. In paese tutti conoscevano M. che gestiva un distributore di carburanti in località Casale.

Le ultime ore

L’uomo, il cui decesso sarebbe avvenuto durante la notte scorsa, dopo l’incidente, era stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale Ruggi di Salerno, ma da diverso tempo era stato trasferito presso l’ospedale di Vallo della Lucania e le sue condizioni erano rimaste critiche. Il quarantacinquenne lascia la moglie Graziella e due figli Gabriele e Desirè.