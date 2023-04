“Fare ἔ Poesia”, in programma sabato ad Ascea l’iniziativa culturale promossa dal collettivo Finalmente Elea

Il collettivo “Finalmente Elea!” si presenterà alla comunità sabato 29 aprile ad Ascea. Il gruppo di lavoro è composto da persone che desiderano lavorare insieme per la promozione di una cittadinanza attiva, coinvolgendo l’intera comunità, residenti e visitatori, per valorizzare il patrimonio culturale locale. Il nome del gruppo si ispira alla patria di Parmenide, il filosofo che è considerato il padre dell’ontologia. L’obiettivo del gruppo è contribuire allo sviluppo di un territorio ricco di storia e di opportunità culturali ancora inespresse.

L’appuntamento del 29 aprile

Il programma di sabato 29 aprile prevede un’apertura alle 9 del mattino con un “happening” per scuotere le coscienze, organizzato dai giovani del IV ginnasio del Liceo Classico “Parmenide” di Vallo della Lucania, che insieme ai ragazzi delle scuole medie di Marina di Ascea sfileranno lungo le strade del paese fino al teatro “Parmenide” della Fondazione Alario per Elea-Velia.

Questa passeggiata ha l’obiettivo di creare una forte connessione tra la scuola e la comunità locale, in modo da promuovere un’educazione aperta, disponibile e inclusiva, con proposte formative aggreganti.

Dopo la passeggiata, ci sarà il secondo momento di incontro pensato per l’iniziativa “Fare ἔ Poesia”, che avrà luogo alle 10:30 all’interno del teatro della Fondazione Alario per Elea-Velia. Ci saranno i saluti istituzionali da parte delle autorità locali, e poi un talk di bottega con Giuseppe “Jepis” Rivello, moderato dalla prof.ssa Maria Rosaria Trama, cuore pulsante del collettivo “Finalmente Elea!”.

Jepis, designer e formatore per progetti che riguardano l’ideazione di impresa, le strategie di comunicazione, l’ideazione e la produzione di contenuti multimediali, nonché figura chiave in Cilento di una nuova forma di narrazione transmediale, sarà protagonista di un intervento dal titolo “Racconta e ricrea”, in cui parlerà del rapporto tra fare e poesia.

La mission

L’obiettivo del percorso formativo calato sul territorio è quello di instaurare una relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini, contribuendo a trasformare borghi e realtà culturali dimenticati in luoghi di incontro, di democrazia, di accrescimento culturale. Si vuole favorire l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite attraverso attività e laboratori pratici, creando una sinergia di azioni tra scuola e comunità locale.

Il commento

“Il gruppo Finalmente Elea! intende attivare laboratori tematici attraverso il recupero di testimonianze storiche, dall’altro il Liceo Classico Parmenide intende garantire un impianto laboratoriale e cooperativo nelle prassi didattiche quotidiane, consentendo un rinnovamento della metodologia attraverso strumenti alternativi a quelli tradizionali. Le piccole comunità come la nostra sono ricche di uno straordinario patrimonio di valori. Il paese è una risorsa, dove non si è mai soli. Una intatta bellezza, l’aria pulita e un ambiente sano consentono di vivere momenti di pieno relax. Per questo dovremmo imparare a promuovere questo territorio, investendo sulla cultura”, afferma la prof.ssa Trama, invitando tutti alla partecipazione.