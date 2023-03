Ennesimo colpo a Sala Consilina: furto in un alimentari e tabacchi

Continua l’allarme furti nel Vallo di Diano. L’ultimo colpo si è registrato questa notte in un negozio di alimentari e tabacchi sito nel centro storico di Sala Consilina. Stando alle prime ricostruzioni i ladri sono entrati nel locale ubicato in via Cesare Battisti attraverso una finestra e una volta dentro si sono appropriati di numerose stecche e pacchetti di sigarette.

I precedenti nel Vallo di Diano

Purtroppo questo è soltanto l’ultimo colpo. Qualche settimana fa a poche centinaia di metri di distanza era stato messo a segno un furto in un negozio di giocattoli.

Numerosi i colpi in tutto il comprensorio. La notte scorsa ben 7 ne sono stati messi a segno nel comune di Sanza; in questo caso ad essere rubati anche prodotti alimentari. In settimana segnalata anche una rapina ad Atena Lucana.

La richiesta della comunità

Preoccupazione tra la comunità locale che da tempo chiede una intensificazione dei controlli. Le forze dell’ordine hanno organizzato un monitoraggio maggiore del territorio che però sta servendo soltanto parzialmente.