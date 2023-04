Elezioni comunali 2023 ad Aquara: ecco tutte le liste e i candidati

Ad Aquara sono state presentate le liste. Tre le compagini in gioco. Il primo a rendere nota la sua squadra è stato Franco Martino, già sindaco di Aquara in passato. Martino ha diffuso, già ieri, i nomi dei suoi candidati nella lista denominata: “Uniti e liberi. E’ il popolo che vince”.

“Ci presentiamo con un progetto politico che viene da lontano e non imbastito all’ultimo minuto. Siamo certi che sarà una campagna elettorale leale” questo il messaggio con cui si è presentato al popolo. Nella sua lista anche volti nuovi che si affacciano per la prima volta sulla scena politica aquarese.

Colpo di scena per la lista presentata da Antonio Marino, sindaco uscente del comune, nella compagine c’è il nome di Rosaria Corvino, candidata da capolista in passato, e all’opposizione negli ultimi cinque anni. La Corvino ha cambiato rotta e ha deciso, di recente, di candidarsi con Marino.

Al bando anche le voci sulla scissione tra Marino e il vicesindaco, Vincenzo Luciano, anche lui ex sindaco del comune, alcuni dicevano che avrebbe camminato da solo da capolista questa volta, ma questa mattina Marino, con la consegna dei nomi dei candidati, ha confermato che il vicesindaco resta nella sua squadra. Suspence fino all’ultimo minuto, invece, per la lista dei giovani nuovi volti della politica ad Aquara: la compagine denominata “Per Aquara” con a capo Umberto Maffei, classe 1978, si avvale della presenza di tanti giovani e, anche se con un candidato in meno rispetto alle altre liste, sono infatti nove i nomi che ambiscono alla carica di consigliere comunale, proveranno a sconfiggere i veterani della politica aquarese.

Elezioni 2023 ad Aquara: le liste

Lista Aquara Insieme

Candidato sindaco Antonio Marino



Elena Sorgente

Nino Martino

Arcangelantonio Antico

Italo Sabetta

Evira Martino

Rosaria Corvino

Antonio Marino

Vincenzo Luciano

Giovanni Marino

Pietro Mazzeo

Lista Uniti e Liberi è il popolo che vince

Candidato sindaco Franco Martino



Patrizia Giardullo

Rosangela Minella

Tullio (detto Giancarlo) Andresano

Francesco Costantino

Antonio De Laurentis

Antonio Inglese

Pasqualino Marino

Nicola Maucione

Lucido (detto tutina) Peduto

Alessandro Scorzelli

Lista Per Aquara

Candidato sindaco Umberto Maffei

Carnaru Ozana Florina

Michelina Giosa

Alfredo Amendola

Michele Consolmagno

Vincenzo Corvino

Michele Durso

Pasqualino Maiale

Sergio Marino

Giuseppe Vertucci