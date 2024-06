Elezioni amministrative 2024: ecco tutti i sindaci eletti nel salernitano

Dieci comuni del salernitano, quelli in cui partecipava una sola lista, hanno già il loro sindaco e il loro consiglio comunale: Cuccaro Vetere, San Pietro al Tanagro, Bellosguardo, Caselle in Pittari, Omignano, Ottati, Torchiara, Caggiano e Casalbuono.

Per i primi cittadini l’unico obiettivo era il superamento del quorum, arrivato in alcuni casi già sabato (Ottati), in altri nella mattinata di domenica o, come nel caso di Caggiano, a pomeriggio inoltrato.

