Elezioni 2024 a Caselle in Pittari. Eletto sindaco Gianpiero Nuzzo

Quorum raggiunto a Caselle in Pittari per l’unica lista candidata alle elezioni amministrative 2024 “Uniti per Caselle”. Il Sindaco in carica Gianpiero Nuzzo si riconferma dunque alla guida del comune del Basso Cilento.

Un dato che sarà reso ufficiale solo al termine dello spoglio delle schede elettorali che avverrà domani 10 Giugno a partire dalle ore 15.

Uno spoglio attraverso il quale verranno stabilite solo le preferenze di voto. Sarà dunque la compagine amministrativa guidata da Nuzzo a governare nuovamente per i prossimi 5 anni.

Nello specifico faranno parte del consiglio comunale i candidi della lista “Uniti per Caselle”: Giuseppe Costa, Daniela Ettore, Gerardo Gallo, Ivan Nicodemo, Rosanna Pellegrino, Giuseppe Pisano, Gianluca Ragone, Stella Salomone, Michele Speranza Domrnico Torre.