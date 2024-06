Confermato sindaco di Castelnuovo di Conza Francesco Di Geronimo. Il sindaco, a capo della lista “Uniti per Castelnuovo“, amministrerà il comune per i prossimi cinque anni. Ha sconfitto le due liste avversarie con Giulio d’Elia candidato alla guida della lista “Prosperità per Castelnuovo di Conza” e Orazio Bruno candidato alla guida della lista “Progetto Comune”.