Elezioni 2024 a San Pietro al Tanagro: il sindaco è Enrico Zambrotti

Lista unica a San Pietro al Tanagro per il rinnovo del consiglio comunale e quorum raggiunto in tarda mattinata. “Patto per San Pietro” guiderà il paese con il sindaco Enrico Zambrotti, figura emblematica della politica comprensoriale.

A comporre il consiglio saranno:

Antonio Pagliarulo

Piera Aromando

Antonio Boffa

Marianna Cardiello

Andres Miguel Crisci

Nicolino D’Antonio

Elena Fiordispina

Roberta Rita Franco

Pietro Marmo

Giuseppe Vollaro

C’è anche la capogruppo dell’opposizione uscente Aromando. Proprio nel giorno della presentazione delle liste era stata diffusa una dura nota da parte dei consiglieri comunali di opposizione di San Pietro al Tanagro, Antonio Ricotta e Giuseppe Coiro, i quali avevano chiesto l’allontanamento del capogruppo di opposizione Piera Aromando.