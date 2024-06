Cuccaro Vetere, Simone Valiante è il nuovo sindaco. Quorum raggiunto

E’ Simone Valiante il nuovo sindaco di Cuccaro Vetere, infatti, l’affluenza alle urne nel comune cilentano ha raggiunto il quorum necessario all’elezione. Tuttavia, per l’ufficialità si dovrà attendere le spoglio delle schede, ma a meno di una paradossale astensione di massa sarà l’ex deputato il nuovo primo cittadino di Cuccaro. Le schede daranno il loro verdetto sulle preferenze dei singoli candidati nel pomeriggio di domani.

Un ritorno per Valiante

La roccaforte di Cuccaro non ha tradito Simone Valiante. Il ricordo dell’illustre cittadino che fu suo padre e il rapporto empatico che egli stesso ha mantenuto con il suo paese natale hanno prima riunito le anime di Cuccaro sotto una sola lista per poi portato a un risultato elettorale scontato. Valiante è stato capace nel lavoro di mediazione durante la fase di costituzione della lista: aveva, inizialmente, pensato di apportare significative modifiche alla squadra, in nome soprattutto di un netto svecchiamento, ha poi saggiamente optato per un mix di esperienza e gioventù.

Per Valiante si tratta di un ritorno alla carica che aveva ricoperto per due mandati da giovanissimo, quando aveva solo 24 anni nel 1999, prima di cedere il passo ad Aldo Luongo

Un punto di ripartenza

Con la vittoria di quest’oggi l’ex deputato può rilanciare la carriera politica, un ritorno per ripartire. Anche se l’onore di essere sindaco di Cuccaro non può essere strumentale ad altri scopi, come Valiante stesso afferma quando si cerca di comprenderne i piani futuri.