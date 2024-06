Vittoria per la terza volta consecutiva nel Comune di Torraca per il Sindaco uscente Francesco Bianco. Dopo un testa a testa che è durato per tutto il corso dello scrutinio, a spuntarla al foto finish è stato il primo cittadino Bianco.

Sono in totale solo 12 i voti in più che la compagine guidata dal Sindaco uscente ha conquistato e che ne hanno decretato la vittoria definitiva.