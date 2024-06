Elezioni 2024 a Capaccio Paestum: Franco Alfieri confermato sindaco

In vantaggio già dalle primissime battute Franco Alfieri si riconferma sindaco del Comune di Capaccio Paestum. Lo scrutinio è ancora in corso ma è impossibile per gli avversari recuperare.

Dopo la prima vittoria alle elezioni del 2019 al ballottaggio con Italo Voza, questa volta Alfieri si è imposto nettamente.

Nulla da fare dunque per gli altri due candidati alla carica di primo cittadino, ovvero Carmine Caramante e Emanuele Sica.

L’attuale presidente della Provincia di Salerno, supportato dalle sue 5 liste, quindi potrà continuare a lavorare per far crescere ancora di più il territorio capaccese.