Unica lista in corsa a Casalbuono e quorum raggiunto. Il nuovo sindaco, sostenuto dalla lista “Uniti per Casalbuono” è Attilio Romano. Era già stato primo cittadino del piccolo centro valdianese per dieci anni ed anche ex presidente del Gal Vallo di Diano.

Non si era ricandidato il sindaco uscente Carmine Adinolfi.

Questo il consiglio comunale:

Raffaele Bruno

Antonio Curcio

Vincenzo Ferraro

Francesco Lasalvia

Raffaele Lasalvia

Giuseppe Loguercio

Giovanni Menta

Umberto Sole

Maria Veneziano