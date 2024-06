Confermata sindaca del Comune di Salvitelle, Maria Antonietta Scelza. La sindaca continuerà ad amministrare, per altri cinque anni, il piccolo centro del Vallo di Diano.

Lo sfidante, Francesco Perretta, ex vicesindaco che ha guidato con la Scelza, per quattro anni e 11 mesi il piccolo centro di Salvitelle, si è poi staccato dalla stessa per proseguire con una sua lista indipendente.