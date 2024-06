Alle battute finali la tornata elettorale per le elezioni amministrative a Casaletto Spartano dove si riconferma primo cittadino il Sindaco Concetta Amato. Gli elettori del Comune Cilentano hanno nuovamente riposto la loro fiducia nel Sindaco uscente Amato che ha superato il suo diretto avversario Giacomo Scannelli per oltre 200 voti. Dato in corso di aggiornamento, in attesa dell’ultimo seggio che dovrà terminare le operazioni di scrutinio.