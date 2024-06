È Salvatore Angelo Iannuzzi il nuovo sindaco di Valle dell’Angelo, per Iannuzzi è il terzo mandato consecutivo e il quinto da primo cittadino di uno dei comuni più piccoli della Campania.

Tre le liste in gioco quella di Jacopo Altomira, all’esordio politico a Valle dell’Angelo ha ricevuto 57 voti, 167 le preferenze per lo storico sindaco di Valle dell’Angelo ed una preferenza per la lista guidata da Claudia Desideri.