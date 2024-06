Elezioni 2024 a Gioi, Maria Teresa Scarpa confermata sindaco

Maria Teresa Scarpa è stata confermata sindaco di Gioi. Superato poco fa il quorum per la validità delle elezioni.

L’ufficialità arriverà soltanto domani, dopo aver controllato l’altro dato, ovvero che la lista abbia riportato il numero di voti validi non inferiore al 50 % dei votanti.

Sua l’unica lista in campo per elezioni amministrative 2024. Riunioni e incontro non sono serviti per costruire un’alternativa che pure era auspicata da taluni cittadini.

Per Scarpa, si tratta del suo secondo mandato.