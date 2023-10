Economia, Criptovalute e flat tax: se ne parla al “Liceo Gatto” in un incontro dibattito tra studenti e il Prof. Carlo Cottarelli

Venerdì 6 ottobre 2023, il Liceo Alfonso Gatto di Agropoli ospiterà, in un incontro dibattito con gli studenti, il Prof. Carlo Cottarelli, già direttore degli Affari fiscali del Fondo Monetario Internazionale. L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello della volontà della comunità scolastica del Liceo Gatto di essere attenta e partecipe ai fenomeni socio-culturali ed economici del nostro tempo. La presenza del prof. Cottarelli, infatti, è un’imperdibile occasione per poter dibattere di temi economici, spesso avvertiti dall’opinione pubblica come distanti e ostici ma che altrettanto spesso influenzano la vita di ognuno di noi.

La realtà economica odierna vista dal Prof. Cottarelli

Nel suo ultimo lavoro dal titolo “Chimere: sogni e fallimenti dell’economia”, edito da Feltrinelli, Cottarelli affronta alcuni tra i più spinosi argomenti della realtà economica odierna (dalle criptovalute all’indipendenza delle Banche centrali, dal destino della globalizzazione alla flat tax e al difficile rapporto tra economia e transizione ecologica) e lo fa ricorrendo ad un linguaggio chiaro ed essenziale che non disdegna il ricorso alla sottile ironia e al mito, potentissimi strumenti di semplificazione di concetti altrimenti astrusi.

Un incontro dibattito con gli studenti del Gatto

Sarà interessante, per gli studenti, chiedere se il riferimento alla Chimera, che nei bestiari medioevali indicava le forze misteriose e nascoste, è un’allusione evidente alla “potente forza dell’economia della quale poco sappiamo”.