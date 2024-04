Ecco l’almanacco del 4 aprile 2024: nati e scomparsi famosi, eventi sportivi da ricordare e curiosità del mondo

Il 4 aprile è un susseguirsi di eventi che ci invitano a riflettere e ad approfondire. Scopri cosa si celebra oggi, chi sono i nati e scomparsi famosi, gli eventi sportivi da ricordare e le curiosità del mondo.

Santi del Giorno

Sant’Isidoro di Siviglia (Vescovo e Dottore della Chiesa)

San Platone (Abate in Bitinia)

Santi Agatopodo e Teodulo (Martiri)

Accadde Oggi

Il 4 aprile 1975, esattamente 48 anni fa, venne fondata la Microsoft. Il giovane Bill Gates, nel dare vita alla sua “gallina dalle uova d’oro”, immaginava un futuro in cui ogni scrivania e ogni casa avrebbero avuto un computer. Questa visione si è concretizzata e la Microsoft è diventata una delle aziende tecnologiche più influenti al mondo.

Nati in questo giorno

Il 4 aprile 1951, esattamente 72 anni fa, è nato Francesco De Gregori, uno dei cantautori più talentuosi della musica italiana. Durante i suoi oltre quarant’anni di carriera, ha cantato l’anima dell’Italia, raccontando le storie di una nazione che lavora, che si dispera e che si… attraverso le sue canzoni.

Il 4 aprile 1954, esattamente 69 anni fa, è nata Fiorella Mannoia, un’artista popolare della musica leggera italiana. Le sue canzoni sono state l’interpretazione delle verità e delle emozioni più intime dell’universo femminile. Nata a Roma e figlia di…

Il 4 aprile 1965, esattamente 58 anni fa, è nato Robert Downey Jr., un attore con eccezionali qualità artistiche. Ha interpretato personaggi iconici come ilvagabondo più famoso della storia del cinema e l'”uomo di ferro” dei fumetti, dimostrando la sua versatilità e talento.

Nati… sportivi

Il 4 aprile 1973, esattamente 50 anni fa, è nato Loris Capirossi, un pilota motociclistico italiano. Ha vinto tre titoli mondiali nella classe 125 nel 1990 e 1991, dimostrando il suo talento fin da giovane età.

Il 4 aprile 1989, esattamente 34 anni fa, è nata Natália Pereira, una pallavolista brasiliana. Ha giocato sia come schiacciatrice che come opposto e ha vinto il campionato brasiliano nel 2009/10 con l’Osasco Voleibol Clube.

Eventi Sportivi

Il 4 aprile 1968, esattamente 55 anni fa, l’AEK Atene ha vinto la Coppa delle Coppe di pallacanestro maschile, organizzata dalla FIBA Europe. L’AEK Atene ha sconfitto l’Ignis Varese in semifinale e…

I Doodle di Google

Oggi ricordiamo Vaclav Ctvrtek, uno degli scrittori per bambini più amati nella Repubblica Ceca. Conosciuto anche come Václav Cafourek, ha creato storie affascinanti che hanno conquistato i cuori dei bambini in tutto il paese.

Scomparsi oggi

Il 4 aprile 1968, esattamente 55 anni fa, è scomparso Martin Luther King, una delle personalità che ha cambiato il mondo con la sua lotta per i diritti civili e l’uguaglianza. Il suo messaggio di pace e giustizia continua ad ispirare le generazioni successive.

Il 4 aprile 2017, esattamente 6 anni fa, è scomparso Giovanni Sartori, un politologo di fama internazionale. I suoi editoriali sul Corriere della Sera erano rinomati per la loro analisi approfondita della vita istituzionale italiana.

Il 4 aprile 1929, esattamente 94 anni fa, è scomparso Karl Benz, considerato il padre della prima automobile a motore. La sua invenzione ha avuto un impatto significativo sull’industria automobilistica e ha aperto la strada a nuove possibilità di trasporto.

Aforisma del giorno

“Educare la mente senza educare il cuore non è educazione affatto.” Aristotele