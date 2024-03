Almanacco del 24 marzo 2024: santi, accadde oggi, nati e scomparsi

Santi del Giorno

– Beato Diego Giuseppe da Cadice (Sacerdote Cappuccino)

– Santi Timolao, Dionigi, Pauside, Alessandro, Romolo e Alessandro (Martiri)

– Santa Caterina di Svezia (Religiosa)

– San Bernolfo (Martire venerato a Mondovì)

– San Secondino (Martire in Mauritania)

– San Severo di Catania (Vescovo)

Oggi è la domenica

La Domenica delle Palme è una festa religiosa che cade nella domenica precedente la Pasqua. Quest'anno, la Domenica delle Palme sarà celebrata il [inserire la data corrispondente alla domenica delle palme del 2024]. Durante questa festività, i fedeli commemorano l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, dove fu accolto dalla folla che stendeva rami di palme e lo acclamava come il Messia. In molte tradizioni cristiane, vengono benedette le palme o altri rami verdi e viene svolta una processione all'interno della chiesa. La Domenica delle Palme segna anche l'inizio della Settimana Santa, che culmina con la celebrazione della Pasqua, la risurrezione di Gesù Cristo. Durante questa settimana, i fedeli partecipano a varie cerimonie e liturgie per commemorare gli eventi della passione, morte e risurrezione di Cristo.

Accadde Oggi:

Nel 2004 nasce il portale Comuni-Italiani.it (19 anni fa): Far conoscere l'Italia delle realtà locali in ogni singolo aspetto attraverso Internet. Con quest'obiettivo nacque Comuni-Italiani.it, una sfida editoriale che continua ancora oggi.

Nel 1944 avvenne l'Eccidio delle Fosse Ardeatine (79 anni fa): Uno dei più vili massacri compiuti contro cittadini inermi e simbolo dell'immane ferocia dell'occupazione nazista durante la Seconda guerra mondiale. Tutto si svolse in poco più di…

Nati in questo giorno:

Nel 1926 è nato Dario Fo (97 anni fa): Sublime interprete ed innovatore del linguaggio teatrale, è stata una delle figure più eminenti del panorama culturale italiano. Nato a Sangiano, in provincia di Varese, da giovane si…

Nel 1874 è nato Luigi Einaudi (149 anni fa): Annoverato tra i padri della Repubblica Italiana, la sua personale declinazione del pensiero liberale resta ancora attuale. Nato a Carrù, in provincia di Cuneo, e morto a Roma nell'ottobre…

Nel 1874 è nato Harry Houdini (149 anni fa): Nessuna catena, camicia di forza o baule ha saputo resistere a colui che è passato alla storia come il più grande illusionista ed escapologo della storia. Ungherese di origine, Ehrich…

Nati… sportivi:

Nel 1978 è nata Chiara Cainero (45 anni fa): Nata ad Udine, è una tiratrice di tiro a volo, nella specialità dello skeet. È la prima italiana, in questo sport, a conquistare la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici.

Angolo Lettura:

Nel 2013 è stato pubblicato il romanzo “La Mennulara” (10 anni fa): Questa settimana vi suggeriamo il romanzo di esordio della scrittrice anglo-siciliana Simonetta Agnello Hornby “La Mennulara”, scritto nel 2002.

Scomparsi oggi: