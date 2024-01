Eccellenza: crolla l’Agropoli. Sconfitta anche la Calpazio

Nel turno infrasettimanale valevole per la ventesima giornata di Eccellenza Girone B, cadono Agropoli e Calpazio, per il Sapri pari a reti bianche.

Delfini travolti a Sapri

L’Agropoli viene travolta dalla Sarnese nel big match della ventesima giornata, con un netto 4-0. I ragazzi di mister Ambrosino devono fare a meno di Onesto dal 1’ minuto perché febbricitante, nel primo tempo i delfini soffrono e subiscono la rete dell’1-0 sul finire della prima frazione di gara con Ciampi che di testa supera Romano.

Nella ripresa i delfini ci provano, ma la Sarnese grazie ad alcune giocate importanti dei propri singoli, prima raddoppia con Pellecchia dalla distanza e poi trova la rete da cineteca di Cassandro per il 3-0. Nel finale c’è spazio anche per il goal di Dentice che fissa il risultato sul 4-0.

Sconfitta amara per i delfini che vedono interrompere la propria striscia di risultati utili consecutivi sul campo della prima della classe.

Calpazio sconfitta a Cervinara

La Calpazio cade sul campo del Cervinara grazie ad un grandissimo goal dalla distanza di Di Costanzo che fissa il punteggio sull’1-0 finale.

Prestazione opaca da parte degli uomini di Santosuosso che non sono riusciti a creare grandi pericoli alla difesa avversaria, se non con qualche occasione dalla distanza.

Prima sconfitta dunque per il nuovo corso targato Pasquale Santosuosso che però non intacca la classifica della Calpazio.

Pari Sapri

Infine il Sapri pareggia per 0-0 contro l’Apice. Gli spigolatori provano a portare a casa l’intera posta in palio, ma all’inizio della ripresa restano anche in inferiorità numerica, all’ultimo respiro potrebbero vincerla con Guti, ma la sua conclusione termina di poco a lato. Un punto che muove leggermente la classifica del Sapri che ancora naviga in zona play out.

Risultati

Audax Cervinara- Calpazio 1-0

Buccino Volcei- Castel S. Giorgio 0-1

Giffoni Sei Casali – Città Di Solofra 1-0

Pro Sangiorgese- Virtus Avellino 0-0

Salernum Baronissi- S. Antonio Abate 0-0

S. M. La Carità – Costa D’Amalfi 1-1

Sapri- Apice 0-0

Faiano- Scafatese 0-2

Sarnese – Us Agropoli 4-0

Classifica

Sarnese 47

San Giorgio 40

Scafatese 36

Costa D’Amalfi 35

Giffoni Sei Casali 34

Us Agropoli 34

Buccino Volcei 30

Santa Maria La Carità 28

Virtus Avellino 27

Calpazio 25

S. Antonio Abate 24

Salernum Baronissi 23

Sapri 23

Apice 21

Città di Solofra 20

Audax Cervinara 17

Pro Sangiorgese 15

Faiano 8