Eccellenza: Calpazio e Sapri cercano riscatto. L’Agropoli ospita l’Apice

L’Us Agropoli dopo aver fatto suo il derby settimana scorsa, non ha voglia di fermarsi.

Domenica alle 14:30 allo Stadio “Raffaele Guariglia”, arriva l’Apice, compagine ostica che milita nelle zone basse della classifica e andrà alla ricerca di punti utili per la salvezza.

Agropoli ospita Apice

I delfini ritrovano tra i convocati Rabbeni e Rimoli, oltre al difensore Sannia. Mister Ambrosino avrà a disposizione tutti gli effettivi per cercare il nono risultato utile consecutivo che lo porterebbe sempre più vicino alla zona play-off. Un grande traguardo se si pensa a come era cominciata la stagione.

Calpazio a Sant’Antonio Abate

La Calpazio dopo il ko nel derby, proverà a riscattarsi sul campo de Sant’Antonio Abate, in settimana la squadra granata ha annunciata la partenza di due giocatori, Liguori e D’Aniello, nonostante questo mister De Cesare avrà a disposizione tutta La Rosa per poter tornare ai tre punti su un campo difficile.

A Sapri arriva il Santa Maria La Carità

Infine il Sapri ospiterà al “Covone” il Santa Maria La Carità, in uno scontro salvezza.

La settimana dei ragazzi di mister Graziani è stata scossa dal malumore dell’attaccante principe Guti, che ha palesato la voglia di abbandonare il club, il Sapri ha espresso la volontà di trattenerlo ad ogni costo.

Scontro dunque difficile per i la squadra della Spigolatrice che continua ad annoverare tante defezioni nella propria squadra, ma domenica cercherà di portare a casa la piena posta in palio per allontanarsi dalla zona calda della classifica.