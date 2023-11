Eboli, ufficializzato il programma degli eventi natalizi

È stato presentato ufficialmente questa mattina il ricco calendario degli eventi natalizi che dal 2 dicembre al prossimo 6 gennaio interesserà la città di Eboli in centro e in periferia e vede il coinvolgimento di associazioni, gruppi spontanei, realtà del territorio.

Circa quaranta appuntamenti per un calendario in continua evoluzione e non lascia scoperta alcuna parte del territorio.

C’è – Eboli Eventi, il brand ufficiale della Città di Eboli dedicato alla promozione dell’offerta culturale e di intrattenimento su vasta scala, è stato ideato e curato da Prelibato di Donato Ciao.