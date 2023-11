Eboli: Tamponamento all’incrocio. Traffico in tilt

Forse una manovra azzardata e un’auto entra in collisione con un furgone. Danni alle carrozzerie e per fortuna per i due conducenti solo tanto spavento. Traffico in tilt e rallentamenti.

L’incidente

È accaduto sulle “due strade” all’incrocio semaforico che conduce a Madonna delle Grazie, via Serracapilli e nell’impatto tra una vettura ed un furgone per fortuna non si sono registrati danni a persone.

Una manovra azzardata al centro dell’intersezione e l’urto. Danni alle carrozzerie e nessun ferito. Sul posto i vigili urbani per regolare il traffico veicolare e ripristinare la circolazione.