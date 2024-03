Pare stesse giocando con un pallone quando per cause ancora al vaglio degli inquirenti un bimbo di pochi anni sarebbe precipitato dal balcone della sua abitazione. È accaduto ad Eboli.

I soccorsi

Il volo di qualche metro e immediatamente è stato lanciato l'allarme. Sul posto i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine.

Bambino in prognosi riservata

Il bambino in prognosi riservata sarebbe ricoverato in ospedale a Battipaglia. Aggiornamenti in corso