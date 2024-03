Battipaglia: precipita dal balcone di casa. Tragedia in via Plava

È successo questa mattina molto presto a Battipaglia in via Plava, nei pressi di un istituto bancario. Una anziana donna, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, è precipitata dal balcone della sua abitazione.

I dettagli

Sul posto carabinieri e soccorritori che per la nonnina purtroppo hanno potuto solo constatare il decesso.

Un volo di diversi metri non le ha lasciato scampo.

La salma è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale Santa Maria della Speranza.

Dolore e tristezza nel quartiere

Dispiacere e tristezza nel popoloso quartiere dove la signora con la sua famiglia erano molto conosciute.