Eboli: Poche ore ancora all’approvazione del Bilancio

Fuori il vicesindaco Enzo Consalvo dentro Gianmaria Sgritta. Fuori, anche, l’assessore al Bilancio Massimiliano Curcio. Perde la poltrona anche Damiana Masiello. Torna in consiglio Alessia Palma.

Sono ore al cardiopalma queste per la maggioranza del Sindaco di Eboli Mario Conte e i nervi sarebbero sempre più tesi. Fibrillazioni e frizioni tutte interne alla maggioranza di governo che è chiamata a formulare il nuovo assetto di Giunta.

Da una parte i “dissidenti” di Eboli Domani, rimasti sempre più soli e isolati, dall’altra i consiglieri dei gruppi Unti per il Territorio, La Città del Sele, Eboli 3.0 La Città in Comune.

Il consiglio comunale

Il Consiglio Comunale, dunque, è convocato in seduta pubblica, presso l’Aula Consiliare Isaia Bonavoglia questo pomeriggio per la trattazione di vari punti all’ordine del giorno.

Insieme al “Bilancio di previsione 2023-2025” e alla “Salvaguardia degli equilibri di bilancio” c’è interesse intorno alla elezione del vice-presidente del Consiglio Comunale nomina che dovrebbe essere affidata – se i patti politici vengono rispettati – al consigliere di minoranza Emilio Masala, già assessore della Giunta Cariello.

Anche su questo punto però ci sarebbero ancora animi agitati.

Con l’approvazione del Bilancio, cambierà l’assetto di Giunta e nuovi scenari si andranno a delineare nella maggioranza del Sindaco Mario Conte.