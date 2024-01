Eboli, mensa scolastica e disservizi: la questione torna al centro dell’attenzione

Con la ripresa delle attività scolastiche, ieri mattina, si è registrato l’ennesimo disagio e disservizio per la mensa scolastica, sostiene il consigliere comunale Emilio Masala. «L’app che gestisce il pagamento dei pasti e da la possibilità di visualizzare il menu ed eventualmente modificarlo in caso di intolleranze, non è pubblicato il menù di questa settimana e nè delle prossime».

Le dichiarazioni

Stando a quando dichiara Masala molti genitori avrebbero contattato il numero di Telemoney e l’operatore avrebbe dato a tutti la stessa risposta “il gestore ad oggi non ha ancora fornito il menù del nuovo anno per tanto siamo impossibilitati al caricamento dello stesso”.

L’accusa di Marsala

Masala incalza: «Il gestore del servizio mensa è lo stesso che l’ha gestita l’anno scolastico scorso ricevendo innumerevoli segnalazioni negative sia sulla qualità del cibo e sia sulla gestione del servizio stesso e come premio ha ottenuto una proroga per l’anno scolastico corrente. Chi deve controllare il servizio? Chi ascolterà le innumerevoli segnalazioni di disservizio avanzate dai genitori? Chi applicherà le sanzioni che sicuramente saranno previste da capitolato? Ma soprattutto chi tutelerà i nostri bambini?».

La questione mensa scolastica a Eboli è un argomento che sta a cuore a tante famiglie e che sin dall’inizio di questo anno scolastico ha fatto discutere.