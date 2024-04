Eboli: gesto osceno nel centro commerciale, denunciato giovane che si spoglia nel camerino

Il centro commerciale Le Bolle è stato teatro di un episodio scioccante, quando un giovane di 28 anni si è spogliato nel camerino di uno dei negozi e ha fatto la sua apparizione nudo tra la gente, esponendo i suoi genitali a due ragazze minorenni. Le conseguenze di questo gesto indecente sono state immediate, con le ragazze che hanno reagito prontamente e le commesse che hanno allertato immediatamente le autorità competenti. Il giovane è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza, con le accuse che si aggravano ulteriormente per aver esposto gli organi genitali a due ragazze minorenni.

I fatti

Le due adolescenti hanno testimoniato le loro accuse contro il 28enne, confermando l’esposizione dei genitali in prossimità dei camerini. Non è emerso alcun intento masturbatorio da parte dell’indagato, ma il suo gesto ha comunque peggiorato la sua già difficile situazione legale. I carabinieri, coordinati dal capitano Greta Gentili, hanno concluso le indagini e inviato il fascicolo alla Procura per le decisioni successive.

Denunciato il giovane ragazzo

Il giovane è stato accompagnato in caserma e denunciato in stato di libertà, mentre ora si attende la decisione del procuratore sul destino del caso. L’indagato ha nominato un avvocato di fiducia, Gerardo Lamanna, che dovrà studiare una strategia difensiva. Al momento, sono state considerate due ipotesi: la prima consiste nel chiedere scusa, patteggiare la pena e risolvere la vicenda nel modo più rapido e meno gravoso possibile; la seconda, invece, prevede l’avvio di indagini private per cercare eventuali falle nelle tesi dell’accusa, anche se al momento sembrano complicate da immaginare.

L’episodio

L’episodio ha suscitato grande interesse tra i frequentatori del centro commerciale Le Bolle di Eboli, con numerosi clienti che hanno notato l’arrivo dei carabinieri e seguito la scena, incuriositi. Negli ultimi tempi, le forze dell’ordine sono intervenute nel centro commerciale per furti e borseggi, ma questa volta la situazione era diversa. L’atteggiamento del giovane ha provocato reazioni prima delle due ragazze e poi delle commesse, che hanno prontamente allertato i carabinieri.

Il dibattito sul caso si è inevitabilmente diffuso tra i corridoi e nei bar del centro commerciale, con disappunto da parte dei titolari dei negozi. Molti dei clienti presenti per fare acquisti si sono trovati “distratti” dal gesto poco edificante del 28enne. Ora spetta al procuratore decidere se ascoltare le parti lesionate o anche l’indagato, prima di prendere una decisione su un eventuale processo o archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari. La comunità locale attende con ansia l’esito di questa vicenda che ha scosso il centro commerciale Le Bolle.