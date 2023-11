Eboli: furti in pieno centro, protestano i residenti: “Eboli non è una Città sicura”

È accaduto in pieno centro cittadino. I proprietari dell’appartamento erano fuori casa per lavoro e i ladri hanno agito indisturbati. Nessun oggetto di valore è stato portato via ma la casa è stata letteralmente passata al setaccio. Mobili e cassetti svuotati completamente, rovistati i pensili della cucina, messi sotto sopra i mobili del bagno e la libreria.

La ricostruzione dei fatti

Tolti dalle pareti anche tutti i quadri presenti nell’appartamento evidentemente in cerca della cassaforte. È accaduto in pieno centro cittadino e presumibilmente di pomeriggio, con le attività commerciali aperte al pubblico e il solito via vai di giovani, di professionisti, di persone impegnate in commissioni. Quando la coppia ha fatto rientro a casa ha fatto l’amara scoperta. Porta d’ingresso forzata e l’appartamento completamente a soqquadro.

Attimo di panico e poi sono state avvisate le forze dell’ordine, i militari hanno raccolto la denuncia della coppia e si sono messi sulle tracce dei malviventi. Intanto la protesta di solleva e i residenti lamentano scarsa sicurezza.

Le proteste dei cittadini

“Continuiamo a leggere proclami sulle telecamere ma il sistema di video sorveglianza comunale sembra inesistente”. Anche lungo via San Berardino sono state forzate diverse serrature di garage e negozi.