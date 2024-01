Don Mario Pacifici in visita a Caggiano per raccontare il grande lavoro svolto dai missionari in Malawi | FOTO

Con la visita al centro di accoglienza “Padre Serafino Carucci” si è conclusa l’intensa due giorni a Caggiano del missionario in Malawi don Mario Pacifici e i suoi collaboratori organizzata dal parroco di Caggiano, don Angelomaria Adesso. Nel corso della serata finale, grande spettacolo musicale di alcuni membri dell’“Alleluia Band”, gruppo musicale africano che collabora con il cantautore Zucchero Fornaciari.

Giorni intensi di condivisione

Don Mario e il suo gruppo, inoltre, hanno fatto visita all’istituto comprensivo di Caggiano, coinvolgendo i bambini e bambine in canti e balli trascinanti e nel contempo spiegando il grande lavoro svolto dai missionari in una terra estremamente povera ma ricca di umanità. Doverosa la visita allo stabilimento della Comaca, artefice nel 2013 insieme a tutta la comunità di Caggiano del dono di un trattore alla missione di Balaka (Malawi) utilizzato tutt’oggi sia come trasporto merci, sia come autobus, ambulanza, auto degli sposi.

Il commento

“Ringraziamo Don Mario, ha dichiarato il sindaco Modesto Lamattina, per questi splendidi due giorni trascorsi nella nostra comunità, con l’impegno di rivederci ad agosto.