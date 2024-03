Domenico Soccodato, dell’istituto “Sacco” di Sant’Arsenio vince la borsa di studio “Intrecci-Famiglia Pagano 1968”

Grande soddisfazione per l'istituto di Istruzione Superiore “Sacco” di Sant'Arsenio, che festeggia l'ennesimo importante riconoscimento ottenuto grazie alla bravura e all'impegno dei propri studenti. Nell'ambito del concorso per la concessione della Borsa di studio “Intrecci-Famiglia Pagano 1968”, lo studente Domenico Soccodato si è aggiudicato il prestigioso premio che gli permetterà di approfondire le sue conoscenze nel settore dell'accoglienza in sala.

Il riconoscimento

A dare l'annuncio è stato l'istituto “Sacco” che, oltre a congratularsi con lo studente Soccodato e con i docenti, ha manifestato grande gioia per questo importante traguardo. “Siamo entusiasti di questa vittoria – hanno scritto dalla scuola –, ci complimentiamo con Domenico per il suo impegno. Vogliamo ringraziare il prof. Pasquale Masullo, le cui competenze hanno permesso a Domenico di ottenere la possibilità di frequentare gratuitamente, dopo il diploma, l'Accademia Intrecci, un prestigioso istituto di formazione per l'accoglienza in sala situato a Castiglione in Teverina (VT)”.

L'importanza dell'Accademia

L'Istituto “Sacco” ha sottolineato che l'Accademia è un'eccellenza per i giovani tra i 18 e i 30 anni che desiderano intraprendere una carriera nell'accoglienza in sala. Diversi Istituti Alberghieri hanno partecipato al concorso e l'assegnazione della Borsa di Studio è avvenuta durante una manifestazione presso l'Istituto “Piranesi” di Paestum, dove i candidati sono stati valutati per le loro qualità e competenze professionali dimostrate durante le prove. Il talento dello studente del “Sacco”, Domenico Soccodato, si è particolarmente distinto conquistando la Borsa di studio.

“Durante il periodo all'Accademia – hanno concluso dall'istituto – Domenico avrà l'opportunità di approfondire le nozioni teoriche e sviluppare le abilità pratiche nel settore. Grazie a questa esperienza e al confronto con i migliori professionisti della ristorazione, potrà costruirsi un futuro professionale di alto livello”.