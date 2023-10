Domenica di Sport a Polla nel ricordo del sindaco Rocco Giuliano

Domenica di sport e di emozioni quella che si è vissuta ieri nell’ambito dell’iniziativa “La Domenica Sportiva…a Polla”, organizzata dal Comune guidato dal sindaco Massimo Loviso in collaborazione con le associazioni sportive locali.

Il programma della giornata

La mattinata si è aperta con l’inaugurazione di una palestra outdoor al Parco della Rimembranza alla presenza dei cittadini intervenuti e dei tanti ciclisti giunti nella cittadina valdianese.

Dopo la benedizione officiata da Don Antonio Calandriello e il taglio del nastro da parte del Sindaco Massimo Loviso, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Rossella Isoldi e del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Corleto, incaricato allo Sport, il primo cittadino, accompagnato dall’intera amministrazione comunale, ha portato il proprio saluto soffermandosi sull’importanza della realizzazione di un’area fitness all’aperto, accessibile a tutti e posta nel cuore del paese, completamente immersa nel verde della natura.

Il ricordo di Rocco Giuliano

Dopo la cerimonia inaugurale è stato il momento della partenza della corsa ciclistica “I memorial Rocco Giuliano”, organizzata dalle Associazioni sportive Tortora Bike, Bike in Tour Vallo di Diano, Meridiana Pro Cycling Team e Asd Club 90, con il Patrocinio del Comune di Polla, a cui hanno partecipato oltre cento ciclisti proveniente da tutta Italia.

Il circuito di gara di 11 Km da ripetersi sette volte, ha visto l’affermazione a seguito di una lunga fuga a tre, di Antonio Mostaccioli, della Team Bike Pancalieri, con il pettorale n. 74, che si è imposto, in volata, dopo poco più un’ora di gara, su Giuseppe Tranzillo e Giuseppe Bianco.

A seguire, in una piazza gremita e affollata di colori, prima di procedere alle premiazioni dei vincitori e della consegna dei premi di categoria, il Sindaco Massimo Loviso, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Corleto e l’Assessore Comunale Vincenzo Giuliano, figlio del compianto Sindaco Rocco Giuliano, al quale è stata dedicata la corsa ciclistica, hanno portato il loro saluto sottolineando l’alto valore della pratica Sportiva consacrato nell’art. 33 della Costituzione, di recente modificato; hanno ribadito il forte legame di Polla con le due ruote e la tradizione ciclistica locale facendo risaltare il contributo prezioso nella promozione del ciclismo da parte degli appassionati e delle associazioni sportive.

È stata ricordata la figura di Rocco Giuliano, della sua passione e del suo sostegno, negli anni, al ciclismo e, soprattutto, della sua straordinaria capacità di creare occasioni di unione e di condivisione tra la sua gente.

I figli Vincenzo e Fabrizia hanno ringraziato le associazioni ciclistiche di Polla che nell’organizzare il Primo Memorial Rocco Giuliano hanno contribuito a conservare viva la memoria del loro papà e dell’autorevole amministratore e politico locale. Presente alla manifestazione anche il Consigliere Regionale Corrado Matera. Speaker della corsa Adriano Bevilacqua, madrina dell’evento Anna Disilvio.

Nel pomeriggio, felice esordio della US Pollese 1923 che ha battuto, nella prima gara casalinga, per quattro reti a zero, la compagine dello Sporting Club Picentia.