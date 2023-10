Una gara ciclistica in ricordo del sindaco Rocco Giuliano: appuntamento a Polla il 15 ottobre

Dopo un lungo stop, ritorna a Polla il ciclismo su strada. Un ritorno in grande stile ed in ricordo un personaggio che ha segnato la storia della comunità Pollese e dell’intero comprensorio del Vallo di Diano: il sindaco Rocco Giuliano, deceduto prematuramente a causa di una malattia.

Il ricordo della comunità per il sindaco Rocco Giuliano

Una domenica sulle due ruote in ricordo di Rocco Giuliano è forte e vivo nella comunità. E’ in programma, domenica 15 ottobre, infatti il “1° Memorial Rocco Giuliano”, una gara ciclistica su strada promossa dall’Associazione “Pedale Pollese” affiliata US ACLI ed altre associazioni ciclistiche del territorio che coniuga la tradizione di eventi sportivi legati alle due ruote con la figura del compianto Sindaco Rocco Giuliano, sempre attento durante la sua azione amministrativa.

Quando e dove

La gara si snoderà su un percorso di 11km da ripetere 7 volte. Il ritrovo per i partecipanti è previsto per le 7.00 in piazza “A. Forte”. La gara partirà alle ore 9.00. Mentre alle ore 12.00 sono previste le premiazioni.