Disagi per gli studenti di Velina, la replica della scuola a Codici: «istituto dotato di palestra e laboratori»

Presso l’istituto di Velina sono presenti un laboratorio di informatica e una palestra interna. A precisarlo la dirigente Maria Masella, dell’Istituto Comprensivo di Casal Velino.

Dalla scuola replicano alla segnalazione dell’associazione Codici che parlava di disagi per gli studenti di Velina.

La nota della scuola

«Il plesso scolastico di Velina, che insiste nel territorio di Castelnuovo, non è privo di palestra. C’è,

in verità, una palestra interna, utilizzata quotidianamente dagli studenti e una esterna, adiacente

il “vecchio” plesso scolastico, in fase di riqualificazione. Non ritengo, quindi, che alunni e studenti

siano penalizzati da questo punto di vista», fanno sapere dalla dirigenza.

Non solo: «nel plesso è presente un laboratorio di informatica che ha arricchito la dotazione presente con

quanto acquistato con il progetto STEM. Tutte le aule sono dotate di nuove Digital Board e

saranno potenziate grazie al finanziamento ricevuto grazie a “4.0 Classroom” (destinato anche ad

altri plessi)».

La dirigente Maria Masella precisa che in questi anni di permanenza e di lavoro, ha realizzato diversi progetti, «finanziati con i fondi europei che hanno migliorato la qualità di spazi, arredi, giochi e sussidi. La

scuola lavora, in sinergia con gli Enti Locali, per rendere gli ambienti sempre più funzionali».

Un invito al dialogo

Dalla dirigente, infine, un invito al dialogo che, dice, «è garanzia di questo percorso di crescita.

Se ci fossero state situazioni critiche sarebbe stato un mio dovere, e mio compito, segnalare,

promuovere e sollecitare l’intervento degli amministratori».