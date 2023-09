Dehors ad Agropoli: da Gennaio 2024 operativo il nuovo regolamento per l’occupazione del suolo pubblico, ecco i dettagli

Sarà vigente a partire dal 1 gennaio 2024, ad Agropoli, il regolamento per le occupazioni di suolo pubblico per il ristoro all’aperto (dehors). Venne approvato all’unanimità sia in commissione consiliare, presieduta dal consigliere comunale Michele Pizza quindi in Consiglio comunale in data 29 maggio 2023. Riguarda le attività di somministrazione di alimenti e bevande e altre produzioni artigianali di tipo alimentare. Fino a fine 2023, non essendoci un regolamento operativo in quanto il precedente venne abrogato nel 2020, ci si attiene alla normativa nazionale. La nuova regolamentazione detta regole e principi chiari ai quali gli operatori dovranno attenersi per dare uniformità di applicazione in base alle varie aree geografiche individuate. Al regolamento, infatti, è allegato un disciplinare tecnico che puntualizza le tipologie di installazioni, la superficie consentita ed altro. Il territorio viene diviso in tre zone (centro storico, aree pedonali/ZTL, centro abitato) e per ognuna di queste ci sono caratteristiche specifiche.

Le dichiarazioni

«Ci siamo quasi – affermano all’unisono il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Commercio Roberto Apicella – tra poco più di tre mesi il nuovo regolamento relativo ai dehors sarà operativo. Una novità che andrà a colmare un gap, in quanto ad oggi nella nostra città tale materia non è regolamentata. Un importante passo in avanti nel settore commercio che farà da guida per gli operatori e va anche a porre una base importante per quanto concerne il decoro. In questo lasso di tempo che divide fino alla vigenza delle nuove regole, gli uffici comunali sono a disposizione per fornire tutte le spiegazioni del caso agli interessati. Vogliamo ancora una volta ringraziare il responsabile del SUAP arch. Gaetano Cerminara, i componenti della Commissione Commercio e in particolare il presidente Michele Pizza, i componenti della Commissione Regolamenti presieduta dal consigliere Nicola Comite. Oltre ai consiglieri comunali che all’unanimità hanno dato il via libera a questo importante regolamento».

Più ordine e pulizia per valorizzare la Città

«Ordine, pulizia, decoro urbano, rispetto delle regole, sono le fondamenta per poter proiettare la nostra città verso un turismo di prestigio e qualità della vita. Tutti coloro che ne avessero necessità possono rivolgersi agli uffici preposti per poter avere delucidazioni di quanto deliberato in modo da adeguarsi al nuovo regolamento, evitando spiacevoli incomprensioni con chi sarà deputato al controllo» è il commento del presidente della Commissione Commercio, Michele Pizza.