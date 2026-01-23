“Crimini e delitti”: il caso di Anna Tagliaferri, la 40enne di Cava de’ Tirreni vittima di femminicidio

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

In questa puntata di “Crimini e Delitti” al centro della discussione ci sarà il caso di Anna Tagliaferri, la 40enne di Cava de’ Tirreni uccisa dal compagno, Diego Di Domenico, il 22 dicembre 2025. Il compagno, dopo averla ferita a morte, è salito sul tetto della stessa abitazione in via Ragone e si è letteralmente lanciato nel vuoto, finendo in un cortile adiacente e morendo sul colpo. La tragedia si è consumata, nella casa di lei, dove i due convivevano, davanti agli occhi della madre della donna, di 75 anni che ha cercato di frapporsi alla furia omicida dell’uomo, rimanendo a sua volta ferita. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità salernitana e dell’Italia tutta.