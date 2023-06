Cresce l’attesa per la “Granfondo del Tanagro”: la corsa prenderà il via sulle suggestive strade del Vallo di Diano

Domenica 23 luglio, la tanto attesa Granfondo del Tanagro prenderà il via sulle suggestive strade del Vallo di Diano, offrendo ai partecipanti un’esperienza indimenticabile.

Ecco l’ottava edizione

Quest’anno, l’ottava edizione della corsa organizzata dal Ciclo Team Tanagro promette emozioni ancora più intense con un percorso completamente rinnovato, ma mantenendo intatto lo spirito di passione che l’ha contraddistinta fin dalle prime edizioni.

I ciclisti si troveranno di fronte a un circuito di 26 chilometri da affrontare per quattro volte, caratterizzato da due impegnative salite che metteranno alla prova il gruppo dei favoriti fin dalla prima metà della gara. Un punto di riferimento fondamentale sarà il suggestivo Parco dei Mulini di San Pietro al Tanagro, che rappresenterà una tappa fissa lungo il percorso.

Questa nuova configurazione garantirà un’esperienza ancora più coinvolgente per i partecipanti, senza però stravolgere la formula che ha reso questa competizione una delle più importanti nel panorama delle corse amatoriali nel Mezzogiorno d’Italia.

Saranno centinaia i ciclisti impegnati nella corsa

Si preparano già a sfidare un percorso sulla carta meno impegnativo rispetto al passato, ma che nasconde insidie e sorprese inaspettate. In primo luogo, i 2 chilometri della strada provinciale che conduce al centro storico di Teggiano, con i suoi tornanti caratterizzati da una pendenza che raggiunge quasi la doppia cifra. Poi, la strada che si arrampica fino al centro abitato di San Rufo, con i suoi 3 chilometri che presentano punte di pendenza del 13%.

Sarà l’ultima sfida prima di raggiungere il tradizionale traguardo di località Setone, dove gli appassionati di ciclismo e le loro famiglie potranno condividere il tradizionale convivio di fine corsa, tra gioia e soddisfazione.

In vista di questo evento estivo di grande rilevanza, la società presieduta da Arsenio Parrella ha stretto tre convenzioni con gli alberghi della zona, come l’Antica Tenuta di San Rufo, l’Acteon Palace Hotel e il Kristall Palace Hotel di Atena Lucana, al fine di incentivare gli appassionati a scoprire i centri della vallata e, soprattutto, i luoghi incantevoli attraversati dalla corsa.

Non si tratterà soltanto del borgo medievale di Teggiano, impreziosito dalla magnifica basilica duecentesca di San Cono, ma anche dei suggestivi sentieri escursionistici sulle colline di San Rufo, della storica Chiesa di San Pietro Apostolo nel cuore di San Pietro al Tanagro e, come già accennato in precedenza, del meraviglioso Parco dei Mulini.

Le location

Un tesoro di scoperte da vivere nel lungo weekend della Granfondo, che avrà ufficialmente inizio nel pomeriggio di sabato 23 luglio con il ritiro dei dorsali presso il quartier generale, allestito come di consueto all’interno del municipio.

Sarà il primo passo di una festa colorata che darà inizio ai festeggiamenti per il decennale dalla fondazione del Ciclo Team Tanagro. Vecchi e nuovi compagni di viaggio sono già pronti a pedalare verso il futuro, dopo aver rivissuto i ricordi più significativi attraverso un’emozionante mostra fotografica inaugurata in occasione della conferenza stampa di presentazione.

Questa esposizione sarà un viaggio visivo che ripercorrerà gli istanti salienti di un decennio vissuto all’insegna della passione e dell’amicizia, elementi che, alla fine, rendono la nostra vita davvero intensa e appagante, giorno dopo giorno.