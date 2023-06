Ritorna la Granfondo del Tanagro: 8^ edizione con un nuovo percorso. Appuntamento il 23 luglio

Ritorna la Granfondo del Tanagro, giunta all’ottava edizione ed intitolata alla memoria di Pasquale Ammaccapane e Franca Priore. L’appuntamento è per il 23 luglio.

La manifestazione: i dettagli

Si tratta di una manifestazione diventata una classica nel suo genere per il movimento ciclistico locale, soprattutto per merito degli organizzatori del Ciclo Team Tanagro riescono ogni anno a riproporre un evento curato nei minimi dettagli e che propone un vero spettacolo dal punto di vista sportivo ma anche per il territorio.

La Granfondo ha attraversato gli scorsi anni i territori della Campania e Basilicata. Ma da quest’anno gli organizzatori hanno voluto circoscrivere il tracciato che , quindi, ha cambia look e si snoderà nelle località di San Pietro al Tanagro (partenza e arrivo), San Marzano, Teggiano e San Rufo per un ampio circuito di 25,9 chilometri da ripetere 4 volte.

Ecco come iscriversi

Le iscrizioni si sono aperte di recente e come portale di riferimento c’è Icron (Tempogara) dove aderire alle seguenti quote: 25 euro entro il 23 giugno, 30 euro entro il 17 luglio, 35 euro entro il 18 luglio, gratuita per le donne e 5 euro di sconto nelle quote sopra indicate per gli iscritti al circuito Giro dell’Arcobaleno.

Clicca qui per l’iscrizione.