“Granfondo del Tanagro”, tutto pronto: a luglio torna l’appuntamento con il ciclismo amatoriale

La Granfondo del Tanagro sta per tornare, portando con sé entusiasmo, sfide e tanta passione per il ciclismo amatoriale.

L’appuntamento

Quest’anno, la corsa avrà un significato particolare poiché inaugurerà i festeggiamenti per il decennale del Ciclo Team Tanagro, un’associazione nata nell’autunno del 2013 a San Pietro al Tanagro, nel suggestivo contesto del Vallo di Diano, degli Alburni e della confinante Basilicata.

Il Ciclo Team Tanagro è diventato nel corso degli anni una grande e festosa comunità, che ha saputo unire l’amore per il ciclismo con la promozione turistica della vallata e un impegno costante per la sicurezza stradale. Grazie al lavoro instancabile del fondatore Pietro Costa e dell’attuale presidente Arsenio Parrella, l’associazione ha coinvolto due generazioni di appassionati del ciclismo, sia del territorio che provenienti da altre parti d’Italia, creando un legame indissolubile tra i soci e trasformando il Ciclo Team Tanagro in un punto di riferimento per gli amanti delle due ruote.

L’ottava edizione, il programma

L’edizione di quest’anno della Granfondo del Tanagro – Memorial Franca Priore e Pasquale Ammaccapane, inserita nel circuito del Giro dell’Arcobaleno, si terrà il prossimo 23 luglio. Saranno centinaia e centinaia i ciclisti che si daranno appuntamento nell’estremo Sud della provincia di Salerno per partecipare a questa affascinante competizione cicloamatoriale. Lungo il percorso, avranno l’opportunità di scoprire o riscoprire gli incantevoli paesaggi e le bellezze artistiche dei centri valdianesi, rendendo l’esperienza ancora più indimenticabile.

L’importanza della corsa

Ma la Granfondo del Tanagro non si limita a essere solo una gara ciclistica. Essa rappresenta anche un incontro tra sport, arte e cultura. Prima della corsa, infatti, è prevista una mostra fotografica e altre iniziative collaterali che permetteranno ai partecipanti di immergersi appieno nell’atmosfera unica di questa manifestazione. Il Team Tanagro si guarda allo specchio, ma senza nostalgia, perché guarda al futuro con entusiasmo e la consapevolezza che ci sono ancora tante strade da scoprire e sfide da affrontare, fatte di sudore, fatica e passione.

La Granfondo del Tanagro rappresenta quindi un evento imperdibile per tutti gli appassionati del ciclismo amatoriale. Sarà un’occasione per celebrare il decennale del Ciclo Team Tanagro, ma anche per esplorare un territorio ricco di bellezze naturali e culturali.