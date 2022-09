Torna la Granfondo Mtb dei Saraceni, appuntamento all’Oasi Trentova- Tresino

Ad Agropoli weekend all’insegna dello sport. Torna, infatti, domenica 2 ottobre, la Granfondo Mtb dei Saraceni, giunta quest’anno alla sesta edizione.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Cilento Mtb con il patrocinio del Comune di Agropoli. L’appuntamento è previsto per le ore 08:30 presso l’Oasi Naturalistica Trentova- Tresino.

Ecco cosa prevede la gara della Granfondo Mtb Saraceni ad Agropoli

Un percorso di 42 km che si svolgerà nella macchia del monte Tresino, totalmente in sterrato, tranne il primo tratto che si svolgerà nel centro cittadino. Per il ritorno è previsto lo stesso punto di partenza e quindi l’Oasi Trentova. Inoltre, oltre al percorso dei 40 km è previsto il percorso ridotto di 20km per gli escursionisti.

Come location è stata individuata l’Oasi Trentova Tresino poiché offre degli scenari mozzafiato, una delle aree più suggestive del territorio cilentano.

Una manifestazione fiore all’occhiello dell’Associazione Cilento Mtb

Nel corso degli anni, la manifestazione Granfondo Mtb dei Saraceni, ha raccolto i consensi di tanti partecipanti che, appassionati di mountain bike, hanno attraversato quello che è il polmone verde di Agropoli. Un evento che si snoda tra sentieri naturalistici, patrimonio Unesco, dove mare e natura incontaminata si incontrano.

Quella della Granfondo Mtb dei Saraceni rappresenta il fiore all’occhiello di tutta l’attività organizzativa dell’Asd Cilento Mtb che riesce ad abbinare l’aspetto sportivo e agonistico per la promozione e la valorizzazione del territorio.