Agropoli: nel weekend riapre il centro visite Trentova-Tresino

Riaprirà il prossimo 16 aprile, alle ore 11:00, il Centro visite Trentova – Tresino. A partire dal weekend di Pasqua riprenderanno tutte le attività in programma presso l’Oasi naturalistica di Agropoli, diventata negli anni un punto di riferimento per gli amanti degli sport e delle attività all’aria aperta.

Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Adamo Coppola, il consigliere delegato allo sport, Giuseppe Cammarota, ed altri esponenti dell’amministrazione comunale.

Centro visite Trentova – Tresino: le attività

Tante le attività che cittadini e turisti potranno svolgere: escursioni a cavallo, trekking, corsa campestre, tiro con l’arco, mountain bike, sbandieratori e musici. Il tutto sarà gestito in sinergia tra l’Amministrazione comunale e le associazioni del territorio.

La valorizzazione delle bellezze ambientali, paesaggistiche e naturalistiche della Città di Agropoli rappresenta una delle priorità dell’Amministrazione Coppola, che in questo quinquennio, nonostante lo stop dovuto all’emergenza covid, ha promosso diverse iniziative in tal senso.

«Durante il nostro mandato – ha spiegato il sindaco – abbiamo investito nel centro-visite e nell’area di Trentova, riqualificando i sentieri e ponendo in essere diverse attività in favore di turisti e cittadini. Ma non possiamo fermarci qui perché quest’area rappresenta una ricchezza unica che va ulteriormente valorizzata, ma sempre nel rispetto dell’ambiente e senza permettere speculazioni».

«Ringrazio le tante associazioni attive sul territorio che hanno permesso al centro visite di diventare una risorsa preziosa per l’offerta turistica della città. Questa sinergia – ha concluso il primo cittadino – è un esempio da seguire e riproporre anche per altre iniziative».

Il Centro visite Trentova – Tresino per il periodo primaverile sarà aperto nei weekend dalle 09:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 20:00.