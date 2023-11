Corsi di musica gratuiti: l’iniziativa a Sicignano degli Alburni

Il Comune di Sicignano degli Alburni, guidato dal sindaco Giacomo Orco, in collaborazione con l’Associazione ADAGIO-scuola di musica APS, ha invitato i giovani del territorio ad aderire al progetto denominato “Suoniamo insieme la chitarra”.

L’iniziativa

L’iniziativa ha lo scopo di avvicinare i bambini e i ragazzi del territorio all’arte della musica.

I giovani che vorranno partecipare al progetto avranno l’opportunità di imparare gratuitamente a suonare la chitarra seguendo dei corsi.

“Il progetto si propone di avvicinare i giovani al mondo della musica che è un linguaggio universale capace di offrire occasioni di integrazione, di accoglienza, di aggregazione sociale, di condivisione e scambio di esperienze a quanti si accostano ad essa. Mediante la sua funzione emotiva-affettiva, si impara a conoscere e ad esprimere le proprie emozioni in modo armonico e a regolare il proprio stato emotivo. Invitiamo, pertanto, i genitori del nostro comune a non perdere tale occasione di crescita per i propri figli!” hanno fatto sapere dall’ente sottolineando l’importanza dell’iniziativa.

Come iscriversi

Quanti vorranno iscriversi al laboratorio potranno compilare un apposito modulo reperibile dal sito (clicca qui)

I partecipanti al laboratorio gratuito di musica saranno suddivisi in gruppi formati in base all’età e i corsi saranno erogati presso la biblioteca del comune.