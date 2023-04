Controne si prepara per il “Festival del Mediterraneo”: al lavoro per l’organizzazione dell’evento estivo

Il comune di Controne, guidato dal sindaco Ettore Poti, è in fermento in vista dell’estate che si avvicina. L’amministrazione comunale sta lavorando insieme all’associazione “Echi del Mediterraneo” per organizzare diverse manifestazioni sul territorio, tra cui il tanto atteso “Festival del Mediterraneo”

Festival del Mediterraneo: tutti i dettagli

L’evento si terrà nel mese di agosto e durerà ben tre giorni. Durante questi giorni, la comunità di Controne avrà la possibilità di immergersi nelle tradizioni popolari grazie alla musica e ai balli. L’obiettivo del festival è quello di promuovere l’aggregazione sociale e la conoscenza della cultura popolare e delle tradizioni.

L’ente ha concesso il patrocinio morale in favore dell’associazione “Echi del Mediterraneo”, promotrice dell’evento.

Tutta la comunità sarà attiva per la manifestazione

Per l’occasione tutta la comunità di Controne sarà coinvolta e anche i bambini saranno invitati a partecipare alle varie attività organizzate nei luoghi aperti al pubblico del paese.

L’ente, per la buona riuscita dell’evento finalizzato a promuovere l’aggregazione sociale e la conoscenza della cultura popolare e delle tradizioni, ha autorizzato, inoltre, l’utilizzo del Palazzetto dello Sport “Carmine Ferrante” affinché la sosta dei partecipanti dell’associazione “Echi del Mediterraneo” possa essere agevole.

Entro breve tempo saranno comunicati i giorni precisi della manifestazione.