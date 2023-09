Controlli dalla Costiera Amalfitana al Cilento: conclusa l’operazione Estate Sicura: il bilancio dei carabinieri

Il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno ha concluso con successo l’operazione “Estate Sicura”, un piano straordinario di prevenzione dedicato a garantire la sicurezza durante la stagione estiva nell’area turistica della provincia di Salerno.

Questo piano ha visto un aumento dei controlli stradali, specialmente verso le località marine e montane più popolari, come la Costiera Amalfitana, la Costa Cilentana e le zone costiere a sud del capoluogo provinciale.

Controllo dinamico del Territorio e Prevenzione Criminale

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno svolto servizi straordinari di controllo dinamico del territorio, concentrandosi sulla prevenzione della microcriminalità, dei reati contro il patrimonio e della sicurezza stradale. Un’attenzione particolare è stata rivolta all’applicazione delle norme del Codice della Strada volte a garantire la sicurezza stradale e la vita dei cittadini.

Il piano

L’operazione straordinaria è stata organizzata su richiesta del Colonnello Filippo Melchiore, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, coinvolgendo i responsabili dei Reparti e delle Compagnie territoriali. Durante tutto il periodo estivo, sono state impiegate ben 912 pattuglie e circa 2000 militari provenienti dalle Stazioni e dai Nuclei Operativi e Radiomobili.

Il bilancio dei controlli stradali

Complessivamente, sono stati controllati 1783 veicoli e identificate 2421 persone. Sono state elevate 224 sanzioni al Codice della Strada per varie violazioni, tra cui la mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza, l’uso del telefonino durante la guida, la mancanza di casco per i motoveicoli e la mancanza di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile. Inoltre, ben 25 persone sono state deferite per guida in stato di ebbrezza a causa dell’uso di bevande alcoliche.

Lotta allo spaccio di droga

Nel corso dei controlli dedicati alla prevenzione e repressione degli illeciti legati agli stupefacenti, sono state condotte numerose ispezioni e perquisizioni. Come risultato di queste attività, 16 persone sono state segnalate alla Prefettura di Salerno come assuntori di droghe, poiché sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti come marijuana, hashish e cocaina.