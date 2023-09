Cilento: dimesso dall’ospedale il bimbo azzannato da un pit bull

Il bambino di Laurino che nel pomeriggio del 14 agosto venne azzannato da un pit bull, è stato dimesso dall’ospedale. La notizia si è diffusa qualche giorno fa tra la comunità laurinese ancora scossa per l’accaduto. Il bambino, di soli cinque anni, si trovava nel borgo cilentano poichè era andato a far visita ai suoi nonni insieme ai suoi genitori e, durante quel terribile pomeriggio, stava passeggiando sulla strada di località Sant’Antonio con la sua famiglia quando il cane, uscito improvvisamente da una curva dopo essere scappato dall’abitazione in cui risiedeva il proprietario, lo azzannó con ferocia ferendolo al volto e al collo.

Il trasferimento in ospedale e le cure

Nonostante la copiosa perdita di sangue, per il piccolo il peggio fu scongiurato grazie all’intervento tempestivo di un coraggioso ragazzo del posto, passato di lì per caso,e che tra le urla e il terrore dei familiari e dei presenti, riuscì ad avvicinarsi al cane per spalancargli le fauci e fargli allentare la presa.

Il bambino fu trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli.

Ai sanitari che lo presero in cura fu subito chiaro che avrebbe avuto bisogno di diversi interventi ricostruttivi e mirati a rimarginare le ferite.

Il ritorno a casa

Nonostante l’articolato percorso sanitario da affrontare per il piccolo, di recente, è stato possibile lasciare l’ospedale e ritornare ai comfort della sua casa, circondato dall’affetto dei suoi cari.