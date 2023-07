“CilentArt Fest” pronto ad invadere 9 comuni del Cilento. Un’esplosione di arte e spettacolo, ecco il programma

CilentArt Fest è pronto a riempire di arte e spettacolo i suggestivi territori del Cilento, presentando oltre 20 straordinari spettacoli in 10 giorni, con la partecipazione di più di 50 artisti in più di 20 location diverse. Dal 17 al 27 agosto 2023, CilentArt Fest, giunto alla sua terza edizione, prosegue il suo percorso di valorizzazione dei tesori cilentani attraverso l’arte, la musica e la danza. Il festival coinvolgerà ben nove comuni del Cilento, da Capaccio Paestum ad Agropoli, da San Giovanni a Piro a Perito, da Prignano a Gioi, passando per Omignano, Lustra e Moio della Civitella.

L’evento presenta una straordinaria varietà di spettacoli, con proposte che spaziano dalla grande sperimentazione performativa della celebre Compagnia Rezza Mastrella, vincitrice dei Leoni d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2018, alla precisione drammaturgica di Scimone e Sframeli. Ma non mancheranno grandi interpreti italiani del calibro di Rocco Papaleo, Massimiliano Gallo, Marco Baliani e la brillante stand-up comedian Paola Minaccioni. Saranno riproposti anche indimenticabili classici teatrali, con spettacoli di premi Nobel della letteratura curati da Matthias Martelli e nuovi classici contemporanei come quelli della premiata compagnia Sotterraneo, vincitrice del premio Ubu 2022, oltre alla tradizione della commedia dell’arte reinterpretata in chiave moderna dalla Mansarda Teatro dell’Orco.

Le finalità

I temi affrontati dai vari spettacoli spazieranno dalla riflessione sui ricordi e sulle tracce che lasciamo dopo il nostro passaggio, alle possibilità di alternative di vita, evocate dalle famose “sliding doors”. Saranno, insomma, occasioni di introspezione e riflessione su questioni universali.

La bellezza naturale dei comuni cilentani farà da scenografia alle potenti coreografie proposte nella sezione danza del festival. Grandi coreografi porteranno idee diverse di movimento e indagine sul corpo, esplorando punti di incontro, scontri tra apollineo e dionisiaco e la connessione con la natura e gli esseri del mare.

Ma CilentArt Fest è molto più di un festival artistico, è un evento multidisciplinare che abbraccia anche la musica. La compagnia Anagoor presenterà un unico viaggio per immagini, accompagnato da un live set elettronico curato da Mauro Martinuz, ispirato dalla figura del tentatore Mephistopheles.

Numerosi musicisti parteciperanno al festival con le loro incredibili performance musicali, dalla tagliente ironia di N.A.I.P. sulla società contemporanea allo swing coinvolgente di Musica da Ripostiglio, passando per la musica popolare giapponese di Munedaiko, il folk irlandese interpretato da Naomi Berrill e il teatro musicale presentato da Lalla Esposito & Ondanueve String Quartet, con musiche e arrangiamenti di Paolo Coletta. Inoltre, un grande nome dell’arte musicale, il premio Oscar Nicola Piovani, racconterà la sua vita attraverso un coinvolgente racconto autobiografico che ruota attorno all’amore per la musica.

Ecco il programma completo

17 agosto San Giovanni a Piro in compagnia di Massimiliano Gallo, il 18 a Prignano con La Mansarda Teatro dell’Orco N.A.I.P; IL 20 agosto ad Agropoli con Naomi Berril, Compagnia Rezza Mastrella.

Il 21 sarà la volta di Capaccio Paestum con Massimiliano Gallo e il 22 a Perito con La Mansarda dell’Orco con Carlo Massari, Matthias Martelli e Anagoor.

Il 23 agosto ad Agropoli in compagnia di Piergiorgio Milano e Rocco Papaleo, il 24 a S.Giovanni a Piro ritornerà Rocco Papaleo. Il 24 a Gioi, Compagnia Zappalà Danza, Compagnia Scimone Sframeli e Lalla Esposito e Ondenuove String Quartet.

Il 25 agosto ad Omignano sarà la volta di Marco Baliani, Musica da Ripostiglio, il 26 a Capaccio Paestum con Nicola Piovani e a Lustra con Sotterraneo/Woody Neri e Marco Baliani e si concluderà a Moio della Civitella con Virgilio Sieni, Paola Minaccioni e Munedaiko.

Un progetto in sinergia con diverse realtà

L’edizione di quest’anno presenterà anche una sezione formazione in collaborazione con la redazione di Teatro e Critica, che offrirà un percorso formativo gratuito durante il festival. L’obiettivo è coinvolgere un gruppo di massimo 15 partecipanti, tra giornalisti, web writers, spettatori appassionati, instagrammer e illustratori, per creare una piccola redazione che pubblicherà quotidianamente e diffonderà nei punti nevralgici dei comuni interessati. Multiservice di Lucilla Baglivo darà una preziosa mano, diventando la casa e il luogo creativo di questo gruppo di lavoro.

Il CilentArt Fest 2023 è reso possibile grazie alla collaborazione con il Teatro Pubblico Campano, il Ministero della Cultura e la Regione Campania, nell’ambito del progetto “Campaniaè”, promosso dall’Agis e dalla Regione Campania, con il patrocinio della Provincia di Salerno.

È arrivato il momento di immergersi nelle meraviglie del Cilento, lasciarsi affascinare dalle sue bellezze naturali e dai magnifici spettacoli artistici, per un’esperienza indimenticabile a trecentosessanta gradi. Preparatevi a vivere l’emozione di CilentArt Fest 2023!