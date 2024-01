Castelnuovo Cilento, nasce “Cilento in Arte” l’associazione culturale no profit comunale

Una nuova associazione culturale, no profit, è nata sul territorio comunale di Castelnuovo Cilento. A decidere di costituirla è stata proprio l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Eros Lamaida.

Le dichiarazioni

“Quando nasce una nuova Associazione culturale è sempre un fatto positivo. Un fatto cruciale. Quando nasce sul nostro territorio lo è ancora di più”, dichiara il Sindaco. “Ma quando nasce con gli ambiziosi fini con le quali è stata costituita “Cilento in Arte”, una sorta di granaio – laboratorio di cultura Cilentana aperto a tutte le altre Associazioni del territorio, a tutti , indistintamente, con il “sogno ad occhi aperti“ di far rinascere il nostro Borgo, allora, si, nasce un evento. Sono felice. Ringrazio Marco Lettieri per tutto questo. Di vero cuore”, conclude.

Il fine

Iniziative e servizi volti all’aggregazione sociale (convegni, seminari, concerti), e alla formazione socio-culturale (circoli ricreativi, spacci alimentari). Sono questi gli scopi per i quali si è inteso dar luce a questa nuova associazione.