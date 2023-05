Castellabate, riqualificazione parco giochi di Villa Matarazzo: nuove giostre per i più piccoli

A Castellabate, nella storica e splendida cornice di Villa Matarazzo, in pieno centro cittadino, è in corso la riqualificazione del parco giochi per i bambini. In passato alcune giostre erano state vandalizzate.

Riqualificazione parco giochi

Uno spazio all’aria aperta per i più piccoli. Con l’introduzione di cinque nuove giostre, che verranno ad aumentare nel corso delle prossime settimane, Villa Matarazzo diventa un luogo di svago e divertimento per i bambini.

Il parco giochi, da anni esistente, è sempre stato abbastanza abbandonato a se stesso, vittima di atti vandalici e di una cattiva tutela delle strutture. Ora, però, l’Amministrazione Comunale ha introdotto anche un sistema di videosorveglianza per porre un freno a tale problematica, garantendo una maggiore sicurezza della zona.

“Un parco più fruibile”

Il Consigliere Comunale, Clemente Migliorino, ha spiegato l’importanza di fornire un area verde attrezzata per il divertimento dei tanti bambini di Castellabate, ma non solo. “Stiamo restituendo alla collettività un parco più fruibile, destinato anche alle attività del centro estivo. Invito tutti ad averne cura perchè un gioco rovinato è un sorriso in meno per i nostri piccoli”.